Дочь Тимошенко считает, что по новому УПК она не сможет видеться с мамой

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Дочь экс-премьера Юлии Тимошенко Евгения заявляет, что принятие новой редакции Уголовно-процессуального кодекса Украины не оставляет украинским гражданам возможности реализовать свое право на защиту, сообщается на официальном сайте Тимошенко.

«Если новая редакция УПК вступит в силу, я буду лишена права на свидание со своей мамой, хотя я надеюсь, что она до той поры выйдет на свободу. Но за решеткой останутся люди, которые безвинно осуждены и не могут позволить себе нанять адвокатов», -подчеркнула она.

«Теперь, после реформы УПК, у людей не останется никакой возможности защищать свои права», - заявила Евгения на 40-й ежегодной конференции Международного общества за права человека, который проходит в тюрьме-мемориале в городе Коттбус (Германия).

Тимошенко-младшая считает, что ряд новых положений УПК противоречат Конституции Украины. «Нужна объективная международная оценка этой псевдореформе, которая лишает украинцев права на свою защиту и на защиту своей семьи от государственной карательной системы», - подчеркнула она.

Напомним, 13-е апреля, Верховная Рада утвердила новый Уголовный процессуальный кодекс Украины. За закон проголосовали 271 депутат из 283 зарегитрировавшихся в зале. Кроме того, депутаты приняли закон о внесении изменений в ряд законов в связи с принятием УПК.

фото: tymoshenko.ua

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