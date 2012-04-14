Аваков: я не просил политубежища ни в одной европейской стране

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Бывший глава Харьковской облгосадминистрации Арсен Аваков пока не видит необходимости просить политического убежища. Об этом он заявил в интервью LB.ua.



«На сегодняшней день я ни в одной стране Европы не обращался к властям с просьбой о политическом убежище», - сказал Аваков.



В то же время он отметил, что участие в судебном процессе каким-то образом изменит его статус.



«Как именно, пока я не знаю. Юристы говорят, что все развивается в правовой плоскости и волноваться не о чем. С точки зрения здешних законов, разновидностей защиты прав человека со стороны государства, в том числе политического убежища, может быть несколько. И не все они укладываются в традиционные схемы нашего представления об этих механизмах в по-настоящему демократическом обществе», - сказал экс-глава.



Как утверждает Аваков, суд Рима отпустил его без домашнего ареста и иных ограничений.



«В любом случае, уже имеющееся решение суда - оно сейчас у меня на руках - по сути своей - беспрецедентное. Здесь говорится, что я отпущен без всяких ограничений. Единственное обязательство - принимать участие в судебном процессе. То есть, я нахожусь на территории Италии легально, могу свободно передвигаться, ни о какой домашний арест, другие ограничения - как нагло врала ГПУ - речь вообще не идет. Я еще подумаю, посоветуюсь с адвокатами и, не исключено, предъявлю нашим органам иск за распространение неправдивой информации. Надоела эта сплошная ложь», - заявил Аваков.

Напомним, по Авакова возбуждено уголовное дело по по ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий и власти, повлекшее тяжкие последствия). Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передачи в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн грн.



Как сообщалось, по данным харьковской прокуратуры, Аваков просил предоставить ему право на постоянное проживание в Литве.

фото: focusyour.info

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