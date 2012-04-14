Янукович поздравил украинцев с Пасхой, праздником любви и возрождения

Президент Виктор Янукович поздравил соотечественников со светлым Воскресением Христовым!
Пасха - это праздник любви и возрождения, символ нашего спасения, говорится на сайте главы государства.
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В этот день мы вместе молим Бога наполнить наши сердца светом и радостью.
Мы просим Всевышнего защитить Украину и даровать счастье и уверенность в будущем.
Желаю всем нам терпения и веры в собственные силы.
Желаю каждой украинской семье мира, достатка и согласия.
Христос Воскрес!
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Напомним, сегодня Президент примет участие в Пасхальном богослужении в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. Янукович является прихожанином УПЦ МП. Он традиционно в Пасхальную ночь молится в Лавре, что является поводом для обвинений со стороны его оппонентов, поскольку это свидетельствует о проявлении симпатии только к одной конфессии.
Как сообщалось ранее, в субботу, 14 апреля, около 19:00 в Киево-Печерскую лавру будет доставлен Благодатный огонь.
Фото: president.gov.ua
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