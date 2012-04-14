ООН приняла резолюцию по Сирии

Совет безопасности ООН единогласно проголосовал за принятие резолюции по Сирии.

Проект, подготовленный Лигой арабских государств при поддержке стран Запада, был доработан по требованию России, пишет ВВС.

Как заявил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, доработанный проект устраивает Москву и теперь российская делегация готова проголосовать за принятие резолюции.

Проект, в частности, предусматривает отправку в Сирию передовой группы наблюдателей.

Как сообщалось ранее, Россия и Китай заблокировали принятие в СБ ООН резолюции по Сирии, воспользовавшись правом вето.

Из 15 стран-членов совета за резолюцию проголосовали 13, против – две.

Проект резолюции был составлен 2 февраля 2012 года и призван остановить насилие в Сирии, где с марта 2011 года продолжаются столкновения оппозиции и властей.

10 февраля, представители Саудовской Аравии распространили в Генассамблеи ООН новый проект резолюции по Сирии, «полностью поддерживающий» план Лиги арабских государств по прекращению кровопролития в стране и в целом похожий на текст, который 4 февраля был заблокирован Россией и Китаем.

17 февраля, Генеральная Ассамблея ООН в пятницу в Нью-Йорке проголосовала за принятие резолюцию по Сирии, которая призывает Дамаск прекратить гонения в отношении мирных оппозиционеров.

В марте, сирийское руководство согласилось с предложением России и Лиги арабских государств (ЛАГ) по мирному урегулированию продолжающегося кризиса в этой стране.

Посол Сирии в Москве Риад Хаддад заявил, что у официального Дамаска нет возражений относительно плана, состоящего из пяти пунктов.

«Мы согласны прекратить насилие и готовы к диалогу для решения проблем без предварительных условий», – сказал дипломат.

Между тем, в минобороны Сирии заявили о прекращении всех военные операции на территории страны 12 апреля утром.

Инициатива о прекращении боевых действий, предложенная спецпосланником ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннаном, вошла в силу.

Однако, 14 апреля, сирийские оппозиционеры сообщают о том, что правительственные войска вновь приступили к военным действиям в Хомсе.

Это первое сообщение о бомбежке в городе с момента объявления о полном прекращении огня 12 апреля.

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