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Главы христианских церквей поздравили украинцев с Пасхой и призвали к миру и согласию.

Так, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Владимир, в частности, отмечает, что празднуя Светлое Христово Воскресенье, мы должны помнить, что «то торжество духа, которое мы получили, проходя Великий пост, не должно закончиться с приходом Пасхи, но наоборот - еще усилиться и вырасти».

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«Искренне поздравляю вас, излюбленные братья и сестры, со всерадостным Светлым Христовым Воскресеньем, молюсь о сохранении и укреплении нашего единства во Христе и желаю, чтобы благодать Христа Воскресшего находилась со всеми вами, укрепляя вас в ваших повседневных трудах и утверждая в новой благодатной жизни через обновление во Господе!», - подчеркивает Блаженнейший Владимир в послании, сообщает УКРИНФОРМ.

Между тем, Предстоятель УПЦ КП Патриарх Филарет адресовал свое пасхальное поздравление Президенту Виктору Януковичу, Украинскому правительству, Верховной Раде, Вооруженным силам Украины, всем христианам Украины и всему украинскому народу, а также всем украинцам в Европе, Азии, Канаде, Америке и Австралии.

В нем он отмечает, что «Воскресенье Христово подарило нам веру, которая сильнее земных страданий. Оно дает нам силу побеждать их, ибо радость Воскресенья Христова для всех христиан является источником света, мира, любви, мужества и силы».

«Пусть обновит воскресший Господь Иисус Христос наши духовные и телесные силы на добре дела для блага нашего Украинского государства и украинского народа. Пусть Христос Спаситель приведет Украинское Православие к единой Поместной Украинской Православной Церкви. Ему слава и поклонение во веки веков», - отметил Патриарх Филарет.

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Патриарх Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) в Пасхальном поздравлении отмечает, что воскресший Христос «в своем теле преодолел противостояние, невзгоды и противоречия, которые грозят человеку, отдельным народам и всему человечеству».

«Он и нашему украинскому народу стремится принести мир и согласие. Однако мы должны открыть свои руки, чтобы принять этот дар из рук воскресшего Спасителя. Открыть руки значит: избавиться от собственных амбиций, самолюбия, корыстолюбия; поставить добро народа выше собственных интересов или интересов политических партий; быть готовым выйти навстречу ближнему там, где идет речь об общем благе», - отметил патриарх УГКЦ.

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