Украина ждет экспертов из России, во избежание «мясной войны»

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Украина пригласила специалистов из России, Беларуси и Казахстана проинспектировать свои предприятия по производству продукции животного происхождения, которые заинтересованы в поставках на рынок стран Таможенного союза.

Как сообщили Россельхознадзоре, соответствующее предложение содержится в письме председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Ивана Бисюка на имя руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, передают Комментарии.

«Бисюк сообщает о готовности украинской стороны принять представителей ветеринарных служб стран Таможенного союза во второй половине мая текущего года», - говорится в сообщении.

В письме также отмечается, что обращение Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины будет рассмотрено главами ветеринарных служб России, Казахстана и Беларуси.

Как сообщалось ранее, Роспотребнадзор с 7 февраля 2012 года ввел запрет на ввоз сыров некоторых украинских производителей из-за того, что продукция не соответствует техрегламенту РФ на молоко и молочную продукцию. В результате поставки украинского сыра в РФ сократились в два раза.

Специалисты Роспотребнадзора проверили украинское предприятие по производству сыров «Гадячсыр». При проверке пальмовое масло обнаружено не было, однако нашли нарушения в технологическом процессе на участках его созревания, упаковки, а также доставки компонентов для его производства.

фото: 100dorog.ru

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