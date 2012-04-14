Минздрав напомнил немецким врачам: Тимошенко больна, а время идет

14 апреля 2012, 20:20

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Немецкие врачи не предоставили украинской стороне заключения о том, отвечает ли харьковская центральная клиническая больница № 5 «Укрзализныци», где предложено пройти лечение экс-премьер-министру Юлии Тимошенко, тем требованиям, которые содержатся в рекомендациях.

Об этом сказала член комиссии Минздрава, специалист в области неврологии, профессор Тамара Мищенко, комментируя визит в Харьков немецких врачей, осмотревших клинику, пишет УНИАН.

«Согласно рекомендациям международной медицинской комиссии, Юлии Тимошенко была предложена госпитализация несколько недель назад, от которой она отказалась», - сказала Мищенко.

Профессор выразила сожаление в связи с этим, поскольку, по ее словам, «лечение мы могли начать еще несколько недель назад, и в клинике № 5 есть все условия для проведения и оказания помощи на том уровне, который ранее предложили немецкие врачи».

Мищенко также сообщила, что 13 апреля специалисты из Германии вместе с украинскими коллегами осмотрели ЦКБ № 5. По ее словам, «эта больница соответствует современным требованиям, там есть специализированное отделение, которое занимается именно такой патологией и проблемами здоровья, которые имеет Юлия Тимошенко».

«Мы увидели все условия для проведения лечения: есть современное оборудование, хороший диагностический центр, работает высококвалифицированный коллектив врачей. По нашему мнению, те рекомендации, которые были сделаны два месяца назад, могли быть выполнены в условиях этой больницы», - сказала врач.

К сожалению, отметила она, от немецких специалистов «мы вчера не получили заключения, соответствует ли эта больница тем требованиям, которые есть в рекомендациях. И второй вопрос: что делать дальше, какие же следующие будут рекомендации. Вчера, к сожалению, мы не получили таких рекомендаций».

По словам медика, промедление несет негатив, поскольку «болезнь есть, время идет, и это не на пользу». «Что ж, - добавила она, - печально, но будем ждать».

По мнению Мищенко, Юлия Тимошенко могла бы давно согласиться на лечение, но «каждый человек отвечает за состояние своего здоровья, он сам должен принимать решение».

На вопрос, как долго может продлиться лечение Тимошенко, профессор ответила, что такой прогноз давать сложно, лечение может быть и амбулаторным, и стационарным.

«Мы не знаем, как пациент может откликнуться на тот или иной метод лечения, будет ли желание лечиться, как все будет складываться. Это ситуация, которая требует индивидуального подхода, учета всех индивидуальных особенностей пациента, как он будет реагировать на лечение. Я бы не делала прогноза относительно продолжительности лечения», - сказала Мищенко.

Как сообщалось, 13 апреля в Харьков прибыли врачи немецкой клиники «Шарите». После осмотра харьковской больницы «Укрзализныци», немецким медикам понравилась больница Тимошенко.
В частности, они отметили комфортное и красивое освещение в палате для Юлии Тимошенко. Кроме того, один из немецких врачей подчеркнул, что в их клинике точно такие же кровати как в палате для Тимошенко.

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