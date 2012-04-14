Хавьер Солана: Украина - одна из самых больших фрустраций моей жизни

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Бывший верховный представитель ЕС по вопросам заграничной политики и политики безопасности Хавьер Солана считает украинский политический класс незрелым и слабым.

Отвечая на вопрос относительно украинских перспектив в Европе, Солана сказал: «Для меня Украина - одна из самых больших фрустраций моей жизни. Я был задействован в переговорах во время Оранжевой революции. Оранжевый период начинался красиво, но это длилось очень коротко. Война между Юлией Тимошенко и Виктором Ющенко была очень тяжелой и жестокой. В настоящее время мы имеем Ющенко, который сидит дома, потеряв всю политическую силу, и Юлию Тимошенко, которая сидит в тюрьме. Янукович, который проиграл первые выборы, в настоящее время является Президентом страны», передает Радио Свобода

По дороге к Путину

Он также откровенно заявил, что украинский политический класс является незрелым и слабым, политические институты Украины колеблющиеся: «Для меня это большое разочарование в том, что Украина могла бы достичь гораздо большего. Ситуацию в Украине осложняет ее политический класс, который ниже среднего уровня, а также несовместимость ее политических игроков. Также есть две части Украины, восточная и западная, одна из них тяготеет к Европе, вторая больше к России» сказал Солана.



Возможность стать членом ЕС побудило другие европейские страны трансформироваться.

К сожалению, Украина не хотела или не смогла изменить себя до европейского уровня. В связи с этим Солана заверил: такая страна, как Сербия, будет частью Европейского Союза, зато он «не уверен относительно Грузии и Украины».

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