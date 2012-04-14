Лукашенко помиловал бывшего кандидат в президенты Санникова

{1-}

В Беларуси помилован и отпущен на свободу бывший кандидат в президенты Андрей Санников.

По данным журналистов, Санников уже направляется в Минск из колонии «Витьба-3». Политик помилован на основании указа от 14 апреля 2012 года. Соответствующее прошение на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко он написал в январе 2012 года, передает Хартия'97.

«Я до последнего не верил, что меня освободят. Меня столько раз этапировали из одной тюрьмы в другую, что я думал, что это очередной этап. Сейчас немного ошарашен, надо придти в себя. Хочу передать всем слова благодарности за поддержку и солидарность», - сказал Санников.

По его словам, если бы не поддержка граждан, он не был бы сейчас на свободе.

Как пишут СМИ, освобождение Санникова может быть связано с запланированным на конец апреля обсуждением вопроса об ужесточении санкций в отношении Белоруссии со стороны Евросоюза.

Напомним, Санников был арестован 19 декабря 2010 года и приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима за организацию массовых беспорядков. Многотысячная акция протеста в Минске была приурочена к президентским выборам, результаты которых, по мнению оппозиции, были сфальсифицированы.

В декабре 2010 года были задержаны почти все кандидаты в президенты Белоруссии, позже они были приговорены к различным срокам заключения.

фото: belapan.com

Новости по теме:

Лукашенко помиловал еще 11 белорусских оппозиционеров



Соперник Лукашенко попросил о помиловании, его жена уверена - под пытками



Лукашенко готов помиловать оппозиционеров, если они попросят об этом

