Сегодня православные отмечают Пасху

{1-} Сегодня, 15 апреля, православные христиане отмечают Воскресение Христово - Пасху.

Праздник символизирует победу Христа над грехом и смертью, которая освободила человечество от рабства дьяволу и открыла для каждого из людей путь спасения.

В празднике Пасхи собрана вся суть православного учения о спасении: Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом.

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Впервые о радостном известии – Воскресении Христовом – этой ночью было провозглашено во время ночных крестных ходов. Всего же Пасха будет праздноваться 40 дней – вплоть до Вознесения Господня.

Пасха – переходящий праздник, и его дата для каждого года отдельно вычисляется по лунно-солнечному календарю. Первые христиане праздновали Пасху еженедельно – пятница была днем поста в честь страданий Христовых, а воскресенье – днем радости о воскресшем Господе.

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Со II века праздник стал ежегодным.

В прошлом году восточная и западная системы расчета даты Пасхи совпали, и 24 апреля стало днем торжества во всем христианском мире.

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