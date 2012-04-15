Умер знаменитый украинский модельер Михаил Воронин

{1-} В субботу, 14 апреля, на 74 году жизни умер известный украинский модельер Михаил Воронин.

Об этом сообщила пресс-служба концерна «Voronin».

«Михаил Львович Воронин скончался в субботу между 04:00 и 05:00 утра», - сообщили в пресс-службе.

Похороны модельера состоятся в среду, однако подробности о точном времени и дате пока не сообщаются.

«В связи с тем, что сейчас праздники, семья сможет получить свидетельство о смерти лишь во вторник, то есть похороны состоятся в среду. О том, когда, где и как состоится прощание с Михаилом Львовичем, еще не определились», - отметили в концерне.

Михаил Воронин родился 10 июля 1938 года. Он - создатель популярной торговой марки «Михаил Воронин», а также концерна Voronin – сети предприятий специализирующихся на пошиве и реализации мужской одежды.

Среди клиентов модельера были президенты разных стран, известные бизнесмены и политики, артисты, простые служащие и даже студенты.

Фото: 2000.net.ua

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