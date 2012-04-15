Янукович встретил Пасху в Киево-Печерской лавре

Президент Украины Виктор Янукович на праздник Пасхи посетил службу в Киево-Печерской лавре.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Служба в Киево-Печерской лавре началась в 00 часов 15 апреля.

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В Лавру, кроме Президента, приехали премьер-министр Николай Азаров, первый вице-премьер Валерий Хорошковский, спикер Верховной Рады Владимир Литвин, генпрокурор Виктор Пшонка, глава КГГА Александр Попов и министр юстиции Александр Лавринович.

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Все они по очереди поцеловали руку Митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру, который проводил службу, и похристосовались с ним.

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Накануне Виктор Янукович поздравил соотечественников со светлым Воскресением Христовым.

«Пасха – это праздник любви и возрождения, символ нашего спасения, говорится на сайте главы государства.

В этот день мы вместе молим Бога наполнить наши сердца светом и радостью. Мы просим Всевышнего защитить Украину и даровать счастье и уверенность в будущем.

Желаю всем нам терпения и веры в собственные силы. Желаю каждой украинской семье мира, достатка и согласия. Христос Воскрес!», - говорится в поздравлении Президента.

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