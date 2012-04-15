В Пакистане после нападения талибов из тюрьмы бежали 400 заключенных

{1-} В Пакистане из тюрьмы бежали около 400 заключенных.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Нападение произошло в городе Банну на северо-западе страны утром 15 апреля.

После атаки тюремного комплекса группой боевиков, вооруженных винтовками и гранатометами, сбежали около половины заключенных.

Ответственность за нападение взяли на себя талибы, заявив об успешном освобождении «сотен товарищей».

По данным полиции, среди бежавших – только часть представителей движения Талибан.

В настоящий момент тюрьма окружена силами безопасности.

Отметим, что в последние месяцы число терактов, совершаемых талибами в Пакистане, заметно снизилось.

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