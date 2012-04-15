В Пакистане после нападения талибов из тюрьмы бежали 400 заключенных

{1-} В Пакистане из тюрьмы бежали около 400 заключенных.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Нападение произошло в городе Банну на северо-западе страны утром 15 апреля.
После атаки тюремного комплекса группой боевиков, вооруженных винтовками и гранатометами, сбежали около половины заключенных.
Ответственность за нападение взяли на себя талибы, заявив об успешном освобождении «сотен товарищей».
По данным полиции, среди бежавших – только часть представителей движения Талибан.
В настоящий момент тюрьма окружена силами безопасности.
Отметим, что в последние месяцы число терактов, совершаемых талибами в Пакистане, заметно снизилось.
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