Янукович пообещал всю прибыль от своей книги отдать детям

{1-} Президент Украины Виктор Янукович направит свой авторский гонорар на благотворительность.

Об этом он заявил после участия в пасхальном богослужении в Киево-Печерской лавре, сообщает пресс-служба главы государства.

«В этом году те средства, которые я получил от издания некоторых своих книг, я все буду направлять только на помощь бедным людям, тем, кто болеет, и, безусловно, прежде всего, детям», - сказал он.

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По случаю Пасхи Янукович пожелал соотечественникам счастья, успехов и жизни в стабильном государстве.

«Хотел бы пожелать праздничного настроения, чтобы всем везло, чтобы были здоровы, была стабильность в стране, и был урожай», - сказал он.

Напомним, праздничное богослужение в Киево-Печерской лавре правил предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Владимир.

Благодатный огонь доставлен в Лавру

На богослужении также присутствовали председатель Верховной Рады Владимир Литвин, премьер Николай Азаров, глава администрации президента Сергей Левочкин, народные депутаты, члены правительства, председатель КГГА Александр Попов.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в декларации о доходах Президента за 2011 год указано, что донецкая типография «Новый мир» выплатила главе государства авторское вознаграждение в сумме 16,4 миллиона гривен за переданные этому издательству имущественные права.

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