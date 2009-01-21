Владимир Сапрыкин: «На десять лет нам гарантирована жизнь без газовой войны»

Пока известно, что между «Нефтегазом» и «Газпромом» подписан долгосрочный контракт на поставки газа на 10 лет. Цена на газ для Украины будет определяться по формуле, рассчитанной в соответствии с ценами на нефть и нефтепродукты. Цена газа на первый квартал 2009 года для Украины – 360 долларов за тысячу кубометров. Плата за транзит на 2009 год остается прежней – 1,7 доллара за тысячу кубометров на 100 километров. Отношения между «Газпромом» и «Нефтегазом» будут строиться напрямую – то есть компанию «РосУкрЭнерго» убрали из схемы поставок газа в Украину.



Украинские правительственные чиновники заявляют, что среднегодовая цена на газ для Украины в 2009 году составит не более 250 долларов, а Юлия Тимошенко даже называет цифру 228,8 доллара за кубометр. Более того, премьер-министр объяснила, что Украина купила у России 11 миллиардов кубометров технического газа всего за 153,9 доллара за тысячу кубов, поэтому, мол, и цена на транзит пока для России льготная.



Как и следовало ожидать, украинские политики сразу начали спекулировать на теме подписанных контрактов и оценивать новое соглашение с учетом своих политических интересов.



Своими оценками подписанного газового соглашения между Россией и Украиной с «Главредом» поделился независимый эксперт, руководитель энергетических программ центра им. Разумкова Владимир Сапрыкин.



Владимир Леонидович, какова ваша оценка озвученной цены на газ для Украины на первый квартал 2009 года в размере 360 долларов? Каким образом стоимость газа в течение года будет снижаться, чтобы среднегодовая цена вышла около 250 долларов?



Сейчас можно сделать предварительный прогноз о том, что средняя цена на 2009 год составит менее $250 за тысячу кубометров газа. Действительно, цена на первый квартал – очень высокая. Но это будет нивелироваться за счет уменьшения цены почти до 200 долларов в течение второго, третьего и четвертого кварталов. Это произойдет согласно формуле ценообразования, которая будет корректировать цену на газ каждый квартал.



Представители правительства заявляют о возможности смягчить удар от цены на газ в первом квартале за счет собственных резервов газа, закупленного ранее по более низким ценам. Можно ли как-то его смешать, чтобы продавать потребителям дешевле?



Возможности для этого есть. Можно продавать газ из хранилищ, ведь он куплен за 179,5 доллара за тысячу кубометров. Можно высчитать среднюю цену и получить плату по ней. Вот так можно уменьшить цену на первый квартал. Если средняя цена за год будет, например, $240, то в январе можно будет продавать газ, например, по $275. Потом можно платить часть стоимости в течение года.



Можно ли не покупать российский газ в первом квартале, а использовать газ только из хранилищ?



Чисто теоретически сделать так можно. Фактически этого сделать не удастся, разве что частично.



Выдержит ли украинская экономика новые цены на газ, даже тех же $250 при нынешнем курсе?



Если среднегодовая цена будет меньше 250 долларов, то предприятия и экономика выдержат. Например, Молдова еще в прошлом году платила почти столько же. Конечно, в условиях кризиса будет труднее, цена на газ станет дополнительным фактором роста инфляции и падения рентабельности предприятий.



Представители «Газпрома» и «Нефтегаза» говорят, что эта формула будет действительна в течение последующих десяти лет. Насколько это хорошо для Украины?



В газовых отношениях Украины с Россией будет применен формульний подход к ценообразованию. Это уже переход на рыночные условия сотрудничества, по которым более сорока лет работают страны Европейского Союза. Эта формула не позволяет политическим или личностным факторам в отношениях между двумя странами влиять на цену на газ. Цена на газ будет зависеть только от стоимости нефтепродуктов (условно от нефти).



Была озвучена информация, что Украина договорилась купить у России 11 миллиардов кубометров технического газа по 153,9 доллара за тысячу кубометров. Как можете оценить такие условия?



По этому поводу существует противоречивая информация. На технологические нужды необходимо гораздо меньше газа. На сегодняшний день пока нет достоверных данных обо всех деталях договоренностей, поэтому прокомментировать этот вопрос сложно. Но если этот вопрос вынесен отдельной строкой в соглашении и цена на этот газ будет льготной, то это компенсирует низкий тариф на транзит. Чтобы сделать детальный экономический анализ, необходимо хотя бы частичное опубликование газовых соглашений.



Кстати, сама эта ситуация выглядит странно. Что-то подписали, одни сообщают какую-то одну цену, другие говорят о совсем другой, и никто не может точно рассказать обо всех подробностях соглашения. Это, вообще, нормальная ситуация? Подписанное вчера соглашение – это бизнес-секрет или кто-то просто боится обнародовать невыгодные контракты?



В принципе, детали газовых контрактов в странах ЕС являются коммерческой тайной. Там обнародуют цифры только через полгода-год после того, как закрыли определенный период поставок газа. В Украине ситуация с подписанием газового соглашения по формуле сложилась впервые. Поскольку в соглашении есть только формула и не прописана цена на газ на каждый конкретный период, то нужно обсчитывать формулу на каждый квартал. Как известно, у наших руководителей в НАК «Нефтегаз Украины» есть некоторые проблемы с математикой, они пока считают.



На ваш взгляд, компания «РосУкрЭнерго» окончательно исчезнет с украинского газового рынка после подписания газового соглашения?



Однозначно, как сказал бы Жириновский. В соглашении четко прописано прямое сотрудничество «Нефтегаза» с «Газпромом». Ничего тут уже ни дать, ни взять. Поэтому возникновение нового посредника невозможно.



«РосУкрЭнерго» якобы владеет каким-то газом в украинских хранилищах. Они его смогут продавать в Европу?



Газ действительно есть, он может принадлежать как компании «РосУкрЭнерго», так и компании, которой уже не существует, – «Укргазенерго». Вопрос экспорта этого газа в Западную Европу, скорее, находится в ведении «Газпрома». Даст он на это разрешение или нет, пока непонятно. Вместе с тем, этот вопрос нужно согласовывать и с Украиной.



Украинские политики уже успели отреагировать на подписанное газовое соглашение Украины и России. Какие, по вашему мнению, главные преимущества и недостатки новых контрактов?



На мой взгляд, от соглашения больше позитива. Хотя для меня пока есть непонятные вещи, поскольку документы еще никто не видел.



Главными преимуществами соглашения я называю наличие долгосрочного контракта – на 10 лет нам гарантирована жизнь без газовой войны. Второй момент – мы выходим на рыночные требования сотрудничества. Ни один человек, партия или руководитель не могут вмешаться в ценообразование. Третье – из схемы убрана компания-посредник. Украина и Россия могут нивелировать подозрения в коррупционных сделках.



Негатив в этой ситуации заключается в том, что транзитный тариф остался без изменения. Однако там прописано, что он будет увеличен в следующем году.



Какой может быть рыночная плата за транзит российского газа? Представители «Газпрома» уже успели сообщить, что это будет цифра в 2,5 доллара за тысячу кубометров на 100 километров...



В принципе, это приемлемый уровень. Я не говорю, что именно 2,5 или 2,4 доллара будет плата за транзит. Но это уже рыночный уровень. Насколько точно прописан этот вопрос в соглашении – посмотрим позже.



Вы говорите, что Украина получила 10 лет гарантии от газовых войн. Но и прежде подписывались какие-то долгосрочные межправительственные соглашения, однако это не мешало потом не обращать на них внимания и отключать газ. Кто даст гарантию в выполнении этого соглашения?



Ничто не может дать 100% гарантии, кроме страхового полиса. Сейчас определены подходы и методики цено- и тарифообразования. Это важнейшие показатели сотрудничества. Если они определены, то нет смысла за них бороться и вокруг этого устраивать войны.



По вашому мнению, с какими имиджевыми потерями вышли из газовой войны Украина и Россия в глазах Европы?



Потери имиджа понесли как Украина, так и Россия. Но Россия, безусловно, потеряла больше всех. Кроме экономических потерь она очень потеряла в плане доверия европейцев. ЕС теперь постарается направить все силы не на помощь в строительстве российского обходного газопровода «Северный поток», а на строительство газопровода «Набукко» ради получения среднеазиатского газа в обход России. Это прямое следствие потери имиджа.