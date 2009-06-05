Коалиционные маневры

5 июня 2009, 19:00

Отставка Юрия Еханурова 363 голосами в ВР выглядела откровенным отвлекающим маневром от других ожидаемых сегодня вещей – создания коалиции Партии регионов с БЮТ и внесения их общего проекта Конституции, который превращает Украину в парламентскую республику.

«Брак» ПР и БЮТ снова отсрочен в силу разных причин, переговоры продолжаются, и все, благодаря сливу проекта конституционных изменений в СМИ, имеют возможность оценить творение рук и ума Виктора Медведчука. А посему занялись Ехануровым. Голоса дала и Партия регионов, которая раньше якобы не намеревалась этого делать.

У Юрия Еханурова было несколько сногсшибательных этапов в политической карьере до пятничного увольнения с поста министра обороны. Напомним, что именно Юрий Иванович в 2005 году неожиданно для всех после громкой отставки Юлии Тимошенко с должности премьер-министра занял ее пост. Тогда еще Днепропетровского губернатора и верного соратника Виктора Ющенко назначили главой исполнительной власти благодаря договоренностям между Президентом и Партией регионов.
После знаменитых газовых договоренностей конца 2005 года тогдашней уже оппозиционерке Юлии Тимошенко удалось собрать нужные голоса и сугубо по политическим мотивам отправить в отставку Юрия Ивановича, поэтому все последующее время он работал с приставкой исполняющий обязанности. С тех пор отношения у Еханурова с Тимошенко испортились окончательно, в чем и следует искать истоки пятничного увольнения.
После более чем годового пребывания в парламенте во времена премьера Виктора Януковича, известного технаря и управленца Юрия Еханурова неожиданно выдвигают на должность министра обороны. Тогда на волне эйфории после проведения досрочных парламентских выборов и создания коалиции БЮТ и НУНС Ехануров едва не стал могильщиком этой самой коалиции. Именно от его голоса зависело, изберут ли Юлию Владимировну премьер-министром. Говорят, что свой голос «за» Тимошенко он отдал не совсем по своей воле, а по личной просьбе Виктора Ющенко. Неожиданное назначение в Минобороны сразу назвали платой именно за то голосование, хотя более важное значение здесь имел фактор испорченных отношений Ющенко с Анатолием Гриценко.
Отношения министра обороны и премьера не сложились с самого начала. Прежде всего, у верного Президенту человека было отличное от премьера видение процесса реформирования армии. Предвыборное обещание Тимошенко о профессиональной армии в 2008 году Ехануров считал нереальным. В постоянных противостояниях премьера и Президента Юрий Иванович неизменно был на стороне именно Виктора Ющенко.
Недавний коррупционный скандал вокруг Минобороны стал своеобразной точкой кипения в отношениях Тимошенко и Еханурова. После обнародования данных КРУ о разворовыванный миллионных суммах, которые должны были идти на финансирование продовольствия военнослужащих, и данных о земельных аферах в Минобороны Юрий Иванович вступил в публичную перепалку с Юлией Владимировной. Дошло даже до личных обид на заседании правительства и грюкания по столу премьер-министра. Казалось, что отставка уже второго президентского министра неминуема, а соответствующее постановление даже зарегистрировали в парламенте. Однако еще в начале прошлой недели скандал якобы замяли, а вопрос Еханурова перенесли на неопределенный срок.
В Секретариате Президента немедленно окрестили отставку министра обороны сведением личных счетов и сугубо политически мотивированным шагом. В этих словах есть по меньшей мере доля правды: «срезан» еще один министр, которого назначают по представлению Президента (министр иностранных дел Владимир Огрызко «слетел» в феврале), и, к тому же, человек, продолжающий называть себя «солдатом Президента». Назначить нового министра обороны наверняка будет непросто, принимая во внимание долгую историю с назначением преемника Огрызко и обещанные кадровые ротации в правительстве. Как бы там ни было, а Президенту нанесен еще один болезненный удар...
Между тем украинские эксперты, с которыми поговорил «Главред», считают, что отставка министра обороны - проявление уже новой, «сверхширокой» коалиции, решившей потренироваться на Еханурове.
Алексей Голобуцкий, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций

{1-} Отставка Еханурова – это коалиционные договоренности между ПР и БЮТ. Кроме того, в экспертной среде сейчас говорят о возможном силовом варианте, к чему призывают облсоветы в западных областях. Поэтому отставка Еханурова тут выглядит логично. Как известно, чрезвычайное положение вводит Верховная Рада, но вы же понимаете, что у нас все возможно. Если у нас был третий тур президентских выборов, досрочные выборы, неизвестно, есть коалиция или ее нет, то тут все может быть.

Следующими в этой чистке президентских людей в правительстве могут оказаться если не все, то большая часть министров от «Нашей Украины» - Алексей Кучеренко, Иван Васюнык и, возможно, даже Юрий Павленко. То есть министры из тех отраслей, в которых нет никаких результатов.

У Президента возможностей ответить немного. Это силовой вариант или согласие с позицией ПР. В ближайшие несколько месяцев Минобороны будет без министра.

Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии

{2-} Думаю, что отставка Еханурова является коалиционной договоренностью между «регионалами» и БЮТ, поскольку до сих пор в ПР говорили, что эти кадровые голосования – не ее забота, а коалиции. Поэтому думаю, что у «регионалов» происходит какая-то скоординированная деятельность с БЮТ. Не знаю, насколько они близки к последней точке, но приближаются к ней.

Ехануров очень старался быть для Президента такой «дамой прекрасной во всех отношениях», что перешел некую грань приличия. Кто придет вместо него – не знаю, но теперь было бы естественным поменять еще и министра юстиции. Однако Николай Онищук очень гибкий человек. Возможно, он уже готов переориентироваться на премьер-министра. По тому, как он в последнее время комментирует некоторые вопросы, он уже наполовину готов изменить своему шефу – Виктору Андреевичу.

Теперь Ющенко может только предложить новую кандидатуру на министра обороны.

Виктор Небоженко, директор социологической службы «Украинский барометр»

{3-} Отставка Еханурова – это тренировка будущей широкой коалиции по реализации своего политического курса. Сама отставка Еханурова свидетельствует о том, что Ющенко не собирался или уже не может использовать силовые структуры для сохранения своего положения или в борьбе с БЮТ и ПР. Дело в том, что армия тут иногда играет в свою политологию, как это бывает в 80% других стран мира. А поскольку Ехануров согласился с отставкой, то армия, конечно же, выберет позицию нейтралитета. И процесс по созданию широкой коалиции, и конституционная реконструкция будет продолжаться. Сам Ехануров, естественно, пойдет работать в штаб Ющенко. Если же будет конституционное соглашение, то Ющенко, думаю, последует примеру Горбачева – он откажется от участия в выборах.

Следующий после Еханурова в очереди на отставку может быть министр юстиции, так как у него как у юриста нет четкой позиции ни по юридическим, ни по политическим вопросам. Он пытается быть хорошим и нашим, и вашим, то есть и Президенту, и парламенту.

Президент в этой ситуации не может ответить ничем, кроме как выступлениями перед народом об угрозе демократии.

Андрей Ермолаев, директор Центра социальных исследований «София»

{4-} В отставке Еханурова несколько составляющих. Во-первых, Тимошенко зачищает Кабмин от людей Ющенко, притом используя инструмент, против которого очень сложно найти контраргумент – обвинение в коррупции. Ехануров как один из наиболее компетентных критиков политики правительства получил мощнейший репутационный и имиджевый удар и вокруг такой критики объединились не только члены БЮТ, но и вся оппозиция. Вторая причина его отставки – это формирование реальной власти Кабмина в тех сегментах, которые контролируются министрами. В-третьих, это связано с текущей рекогносцировкой и торгами, как в составе старой, так и в составе возможной новой коалиции. Важно отметить, что тут было продемонстрировано, что реальный инструмент влияния на судьбу министров – ГлавКРУ – находится в руках премьер-министра.

Сейчас такие же удары могут быть нанесены по всем министрам, которые прямо или косвенно связаны с командой Ющенко. Президент ничего, кроме очередных громогласных эфиров, сделать тут не может.

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