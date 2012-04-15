В Казахстане произошло землетрясение

{1-} Утром в воскресенье, 15 апреля, в Казахстане зафиксировано землетрясение.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Эпицентр подземных толчков магнитудой 3,3 находился в 84 км к востоку от Алматы.
По данным института геофизических исследований Казахстана, землетрясение энергетическим классом 7,5 произошло на глубине 2 км.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 11 апреля власти Таиланда объявили о срочной эвакуации населения и туристов из шести провинций страны в связи с угрозой цунами, вызванного землетрясением в Индонезии магнитудой 8,9.
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