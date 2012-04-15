Тимошенко поздравила украинцев с Пасхой

{1-} Экс-премьер Юлия Тимошенко поздравила украинцев праздником Пасхи и пожелала в этот день забыть все печали и горести и простить друг другу обиды.

Об этом сообщает ее официальный сайт.

«Ради спасения человечества Сын Божий отдал самое дорогое – жизнь и подарил человечеству надежду на вечный мир. Своим примером, крепостью духа Иисус доказал, что Любовь, Вера, Надежда – сильнее страха», - говорится в поздравлении Тимошенко.

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«Пасха – это праздник победы жизни над смертью, свободы над рабством, добра над злом. Воскресение Христово несет с собой новые надежды, новые чаяния, новые мечты. Не случайно именно сейчас возвращаются домой из дальних краев птицы, просыпается природа, рождается новый светлый мир», - отметила экс-премьер.

Она пожелала, что, несмотря на то, что «сегодня не все справедливо, нас окружают проблемы и печали, но всегда нужно знать и верить, что все трудности и невзгоды – это временные явления. Благодаря Божьей милости, Его Воле и Любви мы обязательно построим жизнь, которой достойны».

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«Украина – это святая, великая земля, с которой, я уверена, начнется духовное возрождение. Просто надо жить так, как научил Иисус, который доказал, что жизнь чего-то стоит, если она посвящается борьбе за истинные ценности, истинную веру и справедливость» , - уверена Тимошенко.

«Прошу вас в этот светлый день забыть все печали и горести, простить друг другу обиды, улыбнуться, пожелать добра и счастья ближним своим. Ибо в мире есть сила, которую еще никому не удалось преодолеть – это сила любви», - говорится в поздравлении.

Фото: byut.com.ua

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