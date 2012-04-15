В Херсонской области четыре человека погибли в ДТП

{1-} В Херсонской области вследствие аварии погибли 4 человека.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Украины.
Авария произошла в городе Таврийске в ночь на воскресенье, 15 апреля. Водитель внедорожника ВМW-X3 не справился с управлением и врезался в дерево.
В результате погибли водитель автомобиля – женщина 1988 года рождения, и пассажиры – двое мужчин и женщина.
Милиция начала расследование по факту происшествия.
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