Азаров поздравил с Пасхой: Украина возрождается, как природа после зимы

{1-} Украинское общество возрождается после кризиса, как природа после зимнего сна.

Об этом говорится в поздравлении премьер-министра Николая Азарова по случаю Пасхи, размещенном на сайте правительства.

«Как природа оживает после зимнего сна, так и наше общество возрождается после кризиса. Ваши терпение и разум, ежедневная кропотливая работа постепенно изменяют нашу страну. Я верю, что мы твердо встали на путь, ведущий к улучшению благосостояния каждой украинской семьи», - подчеркнул Азаров.

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Премьер отметил, что положительные результаты, которые позволяют повышать стандарты жизни каждого украинца, достигнуты благодаря совместной работе.

«Понимаю, что происходит это не так быстро, как хотелось бы. Но нам никто ничего не дарит. Все делается собственными силами. Поэтому желаю всем нам много сил, терпения и целеустремленности. И веры, потому что без нее большие дела не делаются», - сказал премьер.

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Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Президент Украины Виктор Янукович в своем поздравлении пожелал украинцам терпения и веры в собственные силы.

«В этот день мы вместе молим Бога наполнить наши сердца светом и радостью. Мы просим Всевышнего защитить Украину и дарить счастье и уверенность в будущем», - отметил Президент.

Поздравила Украину также и экс-премьер Юлия Тимошенко. Она в своем поздравлении отметила, что Пасха – это праздник победы жизни над смертью, свободы над рабством, добра над злом.

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«Пусть сегодня не все справедливо, нас окружают проблемы и печали, но всегда нужно знать и верить, что все трудности и невзгоды – это временные явления. Благодаря Божьей милости, Его Воле и Любви мы обязательно построим жизнь, которой достойны», - говорится в поздравлении Тимошенко на ее официальном сайте.

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