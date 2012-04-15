Лидер Северной Кореи впервые выступил на публике

{1-} Молодой лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые выступил на публике.

Об этом сообщает «Lenta.ru».

Выступление состоялось во время военного парада, который был посвящен столетию со дня рождения Ким Ир Сена, деда нынешнего руководителя КНДР.

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«Я выражаю чистейшее уважение и отдаю честь нашим величайшим товарищам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру. Я передаю приветствие нашим соотечественникам в Южной Корее и по всему миру, которые посвятили себя воссоединению и процветанию государств», - отметил Ким Чен Ын.

«Добьемся нашей окончательной победы», - провозгласил в заключение лидер Северной Кореи, указав пальцем на десятки тысяч военнослужащих, которые участвовали в параде.

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Толпа встретила слова молодого руководителя радостными криками и пожеланиями долголетия.

Во время речи Ким Чен Ын, одетый в черный френч, практически не отрывал глаз от текста, отмечают западные наблюдатели.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Ким Чен Ын возглавил КНДР в конце 2011 года после смерти его отца Ким Чен Ира, который официально стал преемником Ким Ир Сена в 1980 году.

13 апреля 2012 года 30-летний лидер был избран руководителем Комитета обороны КНДР и таким образом получил всю полноту власти в стране.

фото: animemaga.ru

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