В Йемене убиты лидеры местной Аль-Каиды

{1-} В Йемене уничтожены трое главарей местного отделения международной террористической сети «Аль-Каида».

Об этом со ссылкой на министерство обороны Йемена, передает ИТАР-ТАСС.

Террористы были убиты в результате удара авиации.

«Целью авиаудара был автомобиль с боевиками. В результате были уничтожены трое находившихся в нем главарей «Аль-Каиды», в том числе Абу Хамза Аль-Сабри», - уточнили в оборонном ведомстве Йемена.

В службах безопасности страны заявили, что операция по уничтожению боевиков была проведена при помощи американского беспилотного летательного аппарата.

За год вооруженных беспорядков в Йемене «Аль-Каида» установила контроль над рядом городов на юге страны, значительно укрепив свои позиции.

Новый глава государства Абд Раббу Мансур Хади при вступлении в должность поклялся вести непримиримую борьбу с террористами, однако справиться с «Аль-Каидой» ему пока не удается.

США еще при прежнем президенте Йемена Али Абдалле Салехе оказывали активную помощь местным силовикам в противостоянии экстремистам.

Согласно официальным данным, эта помощь выражается в материально-технической поддержке и обучении американскими инструкторами сотрудников йеменских сил безопасности.

Однако, по неофициальной информации, американцы проводят на йеменской территории и боевые операции, в том числе с применением своих «беспилотников».

фото: bikyamasr.com

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