Лукашенко помиловал еще одного противника

{1-} Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом помиловал оппозиционера Дмитрия Бондаренко, осужденного за участие в акции протеста оппозиции 19 декабря 2010 года в Минске.

Об этом сообщила в воскресенье, 15 апреля, жена политика Ольга Бондаренко, передает «Интерфакс-Украина».

«Дмитрий освобожден», - заявила она.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 14 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом освободил из колонии экс-кандидата в президенты Андрей Санников.

Как известно, Санников, баллотировавшийся на пост президента Беларуси в 2010 году, был осужден на пять лет тюрьмы по обвинению в организации массовых беспорядков 19 декабря 2010 года.

Санников написал прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко.

Напомним также, что ранее в своей резолюции Европарламент потребовал от властей Беларуси немедленного и безусловного освобождения политических заключенных.

Согласно резолюции «диалог между Европейским союзом и Беларусью не сможет продвигаться», пока не будут освобождены и полностью восстановлены в гражданских правах политические заключенные.

В документе поименно были названы те заключенные, которых в первую очередь требовал освободить Европарламент.

Это глава центра защиты прав человека «Весна» Алесь Беляцкий, бывшие кандидаты в президенты Николай Статкевич и Андрей Санников, ответственные за избирательную кампанию кандидатов от оппозиции Павел Северинец и Дмитрий Бондаренко, политический заключенный Сергей Коваленко, предпринявший длительную голодовку протеста, опасно подорвавшую его здоровье.

Между тем, 5 апреля Александр Лукашенко на совещании по вопросам внешней политики заявил, что в ближайшее время рассмотрит вопрос о помиловании обратившихся к нему политиков, осужденных за события 19 декабря 2010 года.

«Тот, кто сам попросил помилования, в ближайшее время я рассмотрю эти вопросы. Просто в ближайшее время. Меня никто не упрекнет, что я свои обязательства или обещания не выполняю», - заверил Лукашенко.

«Мы примем решения по некоторым лицам, которые в конце концов осознали пагубность собственной позиции и политики в отношении собственного государства», - подчеркнул белорусский президент, имея в виду написание ими прошения о помиловании.

Между тем, по его словам, «кто-то – один или два – не захотели писать».

«Хорошо, это их выбор – пусть сидят», - заявил Лукашенко.

фото: moyby.com

Новости по теме:

Лукашенко помиловал бывшего кандидата в президенты Санникова

Лукашенко помиловал еще 11 белорусских оппозиционеров

Соперник Лукашенко попросил о помиловании, его жена уверена - под пытками

Лукашенко готов помиловать оппозиционеров, если они попросят об этом