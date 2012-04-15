В Северной Корее прошел грандиозный военный парад

{1-} В Пхеньяне, столице Северной Кореи, по случаю 100-летия со дня рождения первого и «вечного» президента страны Ким Ир Сена на центральной площади прошел масштабный военный парад, на который были допущены зарубежные телекомпании, включая российские.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Ровно в 10:00 по местному времени раздался бой часов, прогремели орудийные залпы, и собравшиеся на площади и прилегающих к ней улицах войска приветствовали появившегося на трибуне Ким Чен Ына возгласами «Мансе!» («Да здравствует!» - прим.ред.), выкрикивая лозунги «Ценой своей жизни защитим нашего полководца!», «Добьемся воссоединения родины!».

Лидер Северной Кореи впервые выступил на публике

Младший сын Ким Чен Ира, который на этой неделе занял все ключевые государственные и ключевые посты, не только появился на публике, но и впервые лично обратился с посланием к армии и народу.

«Мощь нашей страны безгранична и доказательством тому станет предстоящий парад», - подчеркнул он в своем выступлении, которое продолжалось 15-20 минут.

Молодой лидер КНДР в речи отметил выдающуюся роль Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, благодаря которым корейская армия превратилась «в непобедимые вооруженные силы».

Он подтвердил решимость руководства страну «осуществлять политику сонгун» (приоритет армии – прим.ред.) и «строить процветающее социалистическое государство». По случаю праздничной даты Ким Чен Ын также поздравил всех соотечественников, в том числе в Южной Корее.

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Перед трибуной прошли подразделения регулярной армии и Рабоче-крестьянской Красной гвардии, в том числе женские. За ними проследовала военная техника – боевые машины пехоты, бронетранспортеры, танки, самоходные артиллерийские установки разного калибра, ракетные системы залпового огня, оперативно-тактические ракеты.

Были продемонстрированы элементы систем противоракетной и противовоздушной оборон. По мнению ряда экспертов, впервые была показана новая баллистическая ракета.

Во время парада над площадью кружили пять истребителей МиГ-29, вызвав бурю восторга.

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Иностранных журналистов доставили на площадь на автобусах, предварительно попросив сдать мобильные телефоны. Вечером в центре Пхеньяна по случаю праздника, который отмечается как «День Солнца», будет устроен грандиозный фейерверк.

фото и видео: vesti.ru

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