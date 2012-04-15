В Израиле за семейный скандал задержан украинский политик - СМИ

{1-} В Израиле, в ночь на 15 апреля, в центре Тель-Авива был задержан «известный украинский парламентарий».

Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает Ynet.

Имя политика не называется. Известно только, что он «возглавляет одну из важных комиссий в парламенте Украины».

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Причина задержания – семейный скандал, устроенный в номере гостиницы.

По информации источника, из номера, в котором проживал украинский политик вместе с супругой и ребенком, доносились шум и крики. Приехавшие по вызову полицейские задержали мужчину по подозрению в семейном насилии и доставили в отделение полиции Тель-Авива.

Вскоре о происшествии стало известно в МИД Украины. Представители украинского дипломатического ведомства созвонились со своими израильскими коллегами и попросили оказать содействие в освобождении политика, обладающего дипломатической неприкосновенностью.

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Он был перевезен на территорию посольства Украины и в ближайшие дни будет отправлен в Киев.

В посольстве Украины в Израиле сообщили, что украинское дипломатическое ведомство не дает комментариев по поводу данной истории.

При этом пресс-аташе посольства отметил, что сейчас посольство Украины не работает в связи с празднованием Пасхи.

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