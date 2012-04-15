В Афганистане террористы атаковали посольства России и США

{1-} На дипломатический район Кабула совершено нападение террористов.

Об этом сообщает РБК.

По словам очевидцев, в одном из самых охраняемых мест Афганистана прозвучало не менее 10 взрывов, которые сопровождались автоматной стрельбой.

По неподтвержденной информации, главной целью нападавших стали дипломатические представительства России, Великобритании и США, а также здание афганского парламента.

Кроме того, из района консульства Германии поднимается густой дым. По словам очевидцев, в атаках принимали участие террористы-смертники.

Группа боевиков захватила местный отель.

Ни одно из посольств каких-либо комментариев не дает. К месту нападения стягиваются усиленные армейские подразделения. О жертвах и пострадавших в результате террористической атаки также пока не сообщается.

Ответственность за атаку взяли на себя представители исламистского движения «Талибан».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, сегодня, 15 апреля, в результате нападения боевиков «Талибана» на тюрьму в Пакистане, бежали около 400 заключенных, из которых около половины – боевики-талибы.

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