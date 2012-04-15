Березовский предложил принцу Гарри российский трон

{1-} Опальный олигарх Борис Березовский, проживающий в Лондоне, предложил установить в России конституционную монархию. В качестве возможного кандидата на российский престол бизнесмен видит британского принца Гарри, младшего сына принца Уэльского Чарльза.

Об этом Березовский написал на своей странице в социальной сети Facebook, передает ВВС.

В то же время, бизнесмен, получивший политическое убежище в Британии, сообщил, что не собирается добиваться регистрации создаваемой им партии в России.

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«Я обещал сегодня объявить о начале строительства партии, но ваши комментарии подвигли меня на постановку более общей задачи: сформулировать основные идеи воскрешения России – идеи Движения Воскресения», - написал Березовский.

Программный манифест движения является сочетанием христианской риторики с идеями политического либерализма.

«Только Вера граждан в фундаментальные христианские ценности – любовь и свободу – может спасти Россию», - отметил Березовский, подчеркивая, что «речь идет о замене отживающей эстетики постиндустриального общества на новую, я ее называю эстетикой предельного либерализма, или эстетикой прозрачного общества».

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«Лидером нарождающегося нового мира станет тот, кто первым воспримет и реализует передовую идею – идею прозрачности, и, следовательно, построит самую передовую и эффективную систему организации общества и государства», - заявил бизнесмен-оппозиционер.

Помимо конституционной монархии, Березовский предлагает превратить Россию в конфедерацию («все субъекты России получают государственный статус») и либерализацию церкви («отношения с религиозными конфессиями субъекты конфедерации регулируют самостоятельно»).

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Также бизнесмен предлагает «российскому народу английскую судебную систему» и считает, что «ответом на национальный вопрос» должен стать русский язык: « Каждый, кто сдаст экзамен на свободное владение русским языком и знание русской культуры, сможет стать гражданином России независимо от места своего постоянного проживания».

Комментируя свое отношение к судебному преследованию в России группы Pussy Riot, устроившей «панк-молебен» в московском Храме Христа Спасителя, Березовский заявил, что его главный тезис заключается в «необходимости отделения церкви от государства».

«Если вдумаемся, то до сегодняшнего дня это было только тезисом, что церковь отделена от государства, этого не было ни в царской России, этого не было при коммунистах, и этого нет сейчас», - заметил он.

Что касается своего отношения к нынешней власти в России, то Березовский заявил, что «наши действия – легальны, а власть мы не признаем как легальную».

«Поэтому, естественно, мы не можем какие-либо действия совершать совместно с этой властью, и уж тем более просить у нее регистрации», - добавил он.

На вопрос, как он представляет технический путь прихода к власти в России, опальный олигарх ответил, что путь этот – «только силовой», и обосновал свою позицию тем, что «третий срок для любого гражданина Российской Федерации невозможен».

Отметим, что Борис Березовский – не новичок в деле создания политических проектов.

В 2001 году он принял деятельное участие в создании «Либеральной партии России» вместе с Сергеем Юшенковым и Виктором Похмелкиным.

В октябре 2002 года партия раскололась из-за конфликта Березовского и Похмелкина, а спустя полгода Юшенков был застрелен в Москве.

Впоследствии ЦИК отказал «Либеральной России» в регистрации на думских выборах 2003 года.

В последнее время Березовский активно выступает с общественными призывами и заявлениями, часто обращаясь при этом к теме Русской православной церкви.

В январе 2012 года в открытом письме он предложил патриарху Кириллу взять на себя «историческую миссию спасения России от смуты», донести до премьер-министра страны Владимира Путина «глас народа», а затем «взять власть из его рук и мирно, мудро, по-христиански передать ее народу».

Вслед за этим, 26 февраля, в Прощеное воскресенье по православному календарю, Борис Березовский опубликовал «Покаянное письмо», в котором попросил прощения «за алчность», «за попранную свободу слова» и «за то, что привел к власти Владимира Путина».

фото: e1.ru

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