Стали известны новые подробности обстрела посольства России в Кабуле

{1-} По зданию российского посольства в Кабуле велась стрельба из гранатометов.
Об этом сообщает «Lenta.ru».
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в дипломатическом квартале афганской столицы прогремела серия взрывов, которые сопровождались автоматной стрельбой.
Мишенями для атак стали, в частности, парламент Афганистана и посольства России, США, Великобритании и Германии.
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Согласно последним данным, снаряд из гранатомета попал в здание посольства Великобритании.
Как рассказали очевидцы, ряд взрывов произвели террористы-смертники. Кроме того, в центре Кабула замечены группы вооруженных людей. Одна из них ворвалась в здание парламента, а еще одна открыла огонь в холле одной из центральных гостиниц.
Боевики использовали автоматы и гранатометы.
В районе площади Занбак, возле которой находятся несколько иностранных посольств, президентский дворец и министерство иностранных дел Афганистана, раздалось как минимум семь мощных взрывов.
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Ответственность за атаку на дипломатический сектор взяло на себя движение «Талибан».
Согласно заявлению экстремистов, главными целями террористов были посольства Великобритании и Германии – союзников США по антитеррористической коалиции, а также штаб-квартира контингента НАТО.
Напомним, в начале марта 2012 года движение «Талибан» объявило о грядущих акциях возмездия за убийство 16 мирных афганцев американским солдатом, которое произошло 11 марта – сержант американской армии тогда самовольно отлучился с базы и расстрелял безоружных людей в соседней деревне.
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Убийца мирных жителей был арестован, а ряд высокопоставленных чиновников, включая Президента США Барака Обаму и министра обороны Леона Панетту, принесли Афганистану извинения, но это не повлияло на позицию талибов.
Ранее отношения США и Афганистана осложнились из-за инцидентов с осквернением тел убитых талибов американскими морпехами, а также из-за сожжения священных для мусульман книг на военной базе в Баграме.
Фото: afghanistan.mid.ru
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