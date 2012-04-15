В Украине криминальные авторитеты управляют целыми регионами - нардеп

{1-} Некоторые области Украины полностью контролируются криминальными авторитетами или преступными группировками.

Об этом заявил народный депутат от НУ-НС Геннадий Москаль в интервью Радио «Свобода».

По словам депутата, организованной преступности и криминальным авторитетам сейчас живется «гораздо легче»

«Вопрос в том, что сегодня для них – полный рай и полная свобода. Некоторые области сегодня полностью контролируются криминальными авторитетами, криминальными группировками. И это не только я говорю», - подчеркнул Москаль.

По его данным, криминальные авторитеты контролируют территорию через губернаторов, мэров городов, глав райгосадминистраций.

«Координируют, управляют ими и, будем говорить, наставляют на путь истинный криминальные авторитеты», - утверждает Москаль.

«Это признал сам Президент, когда дал поручение, после поездки в Запорожье, разобраться с криминальной ситуацией, потому что группа криминальных авторитетов захватила там власть. Такое в Николаеве, во многих других областях», - подчеркнул депутат.

«В Сумах вор в законе по кличке Лера фактически через своих подчиненных контролирует всю область: губернатора, мэра, председателей районных государственных администраций», - заявил Москаль.

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