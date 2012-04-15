Янукович поздравил Путина с Пасхой

{1-} Президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравили друг друга с праздником Пасхи.

Как сообщил пресс-секретарь Путина, разговор состоялся по инициативе украинской стороны, передает «Интерфакс-Украина».

Кроме поздравлений, по словам спикера российского премьера, стороны обсудили планы контактов на ближайшее время.

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Напомним, как сообщал «Главред» ранее, на выборах президента России, которые состоялись 4 марта, убедительную победу одержал Владимир Путин.

Его инаугурация назначена на 7 мая. На торжественную церемонию также приглашен Виктор Янукович.

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