Охранников Обамы накажут за связь с колумбийскими проститутками

Пятеро американских военных из охраны Президента США Барака Обамы в поездке на «Саммит Америк», подозреваются в связях с колумбийскими проститутками.

Об этом со ссылкой на военное командование США сообщает ВВС.

По данным командования, военнослужащие причастны к тому же скандалу, из-за которого в пятницу, 13 апреля, из Колумбии домой были отправлены 11 агентов Секретной службы США (служба отвечает за безопасность первых лиц государства в США – прим.ред).

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Официально подробности скандала не комментируются, однако американские СМИ сообщают, что агенты приводили к себе в гостиницу проституток.

В этой же гостинице жили и пять военнослужащих из делегации Обамы.

Как известно, на саммит Америк, который открылся в субботу, 14 апреля, прибыли главы более 30 государств.

«Я собирался обсудить на встрече за завтраком торговлю и наркотики, но единственное, про что все хотели поговорить – это история про агентов и шлюх», - со смехом заявил колумбийский дипломат в Картахене, где проходит саммит.

Местные власти разочарованы происшествием, переживая за репутацию города и региона.

фото: newsru.com

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