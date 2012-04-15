Чулпан Хаматову выдвигают на Нобелевскую премию мира

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Российская «Новая Газета» инициирует выдвижение членов благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой и Дины Корзун на соискание Нобелевской премии мира.

Инициативу издания поддержал президент СССР, лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачев, сообщает ВВС.

Помимо Горбачева, который, будучи лауреатом, сам может выдвинуть кандидата на премию, инициативу главного редактора «Новой Газеты» Дмитрия Муратова поддержали обозреватель Юрий Рост и рок-музыкант Юрий Шевчук.

Напомним, фонд «Подари жизнь» учрежден в 2006 году. Он помогает детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Как ранее писал Главред, 14 февраля появился агитационный ролик «За Путина, на котором Чулпан Хаматова выступала в поддержку российского премьера на выборах президента РФ. В СМИ возникли догадки о том, что актрису и основателя детского благотворительного фонда «Подари жизнь» заставили сняться в ролике в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина, угрожая перекрыть финансирование фонда и Центра детской гематологии. Будто бы это было известно еще задолго до появления ролика. Сама актриса старается не комментировать эти догадки. На вопрос о том, что ее принудили сняться в предвыборном ролике, Хаматова ответила: «Пусть говорят. Оставьте каждого со своим видением. Я ничего комментировать не буду».

фото: Russian Look

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