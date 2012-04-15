Дэниел Рэдклифф стал самым богатым молодым британцем

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Опубликован традиционный список самых богатых молодых британских знаменитостей.

Топ-лист, в который вошли музыканты, актеры и другие представители шоу-бизнеса, составило издание Sunday Times, сообщает Lenta.ru.

Самой богатой среди молодых музыкантов признана 23-летняя певица Адель, заработавшая 20 миллионов фунтов стерлингов (в 2011 году ее доход составил «всего» шесть миллионов фунтов). Второе место в музыкальной части списка делят сразу три артистки: Шэрил Коул, Леона Льюис и Кэйти Мелуа с 12 миллионами фунтов дохода. За ними следует Джосс Стоун с 10 миллионами.

Среди британских актеров список самых богатых возглавил Дэниел Рэдклифф, чей доход составил 54 миллиона фунтов. Его коллега по сериалу о юном волшебнике Гарри Поттере, Эмма Уотсон, заработала 26 миллионов и попала на пятую строку. Что касается второго места, то оно досталось звезде вампирской саги «Сумерки» Роберту Паттинсону (40 миллионов).

Эмма Уотсон также попала в список самых успешных моделей, заняв в нем третье место. Первой стала коллега Уотсон актриса Кира Найтли (30 миллионов). Второе место у Киры Чаплин (28 миллионов), а четвертое – у российской модели Натальи Водяновой, заработавшей 16 миллионов.

Как ранее писал Главред, Лондон занял первое место в списке десяти крупнейших мегаполисов планеты, где предпочитают жить самые богатые люди мира.

На второй позиции списка – Нью-Йорк, на третьей – Гонконг. Далее в порядке убывания следуют Париж, Сингапур, Майами, Женева, Шанхай, Пекин и Берлин, замыкающий рейтинг городов, наиболее привлекательных для лиц, чье личное состояние превышает 25 млн долларов.

фото: shoynews

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