Обстрел посольств в Кабуле стал началом восстания – талибы

Представитель афганских талибов Забихулла Муджахид заявил, что сегодняшние нападения на посольства в Кабуле – это начало восстания, которое готовилось заранее.

Сейчас талибы пытаются захватить здание парламента страны. Некоторые депутаты присоединились к силам безопасности, которые защищают, сообщает Радио Свобода.

По информации американских дипломатов, бои идут практически у здания посольства США. После взрывов в супермаркете неподалеку от немецкого посольства там появилась американская военная автоколонна, которую сопровождают афганские полицейские в бронежилетах.

Боевики также совершили нападения на посольства Великобритании и России.

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По данным командования сил НАТО в Афганистане, нападения совершены по меньшей мере в семи районах города. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Тем временем на востоке страны, в городе Гардез боевики напали на квартал, где живет начальник полиции провинции Пактия. Идут бои в Гардезе, в Джелалабаде (провинция Нангархар) и городе Пул-е-Алам (столица провинции Логар).

Как ранее писал Главред, 15 апреля в Кабуле произошло не менее десяти взрывов на территории, где находятся президентский дворец, посольства разных стран и представительства международных организаций.

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