Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ стала неудобной

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что атаки на Русскую православную церковь и широкое освещение его личной жизни ведутся из-за того, что РПЦ стала «неудобной» для части общества.

«Последняя антицерковная волна началась не с патриарха. Это кощунственная выходка в храме Христа Спасителя, затем одно за другим чудовищные осквернения храмов... То, что частным вопросам придается вдруг такое чуть ли не общенациональное звучание, оно, конечно, связано с общим контекстом этой антицерковной борьбы», – заявил Кирилл в пасхальном интервью телеканалу «Россия», сообщает РИА Новости.

Партриарх убежден, что в данном случае речь ведется не об «антиклерикальных действиях» оппонентов Церкви. «Речь идет не об антиклерикализме, речь идет о том, что Церковь стала неудобной, что она по-прежнему, а в настоящее время гораздо громче, чем вчера, говорит, что есть добро и зло», – убежден предстоятель Русской православной церкви.

В РПЦ патриарха Кирилла сравнили с Христом

По его словам, в период советской власти Церковь прошла период «тотального уничтожения», и «жизнь в изоляции», однако ее оппоненты должны помнить, что «Церковь невозможно уничтожить». «Куда более организованные мощные силы пытались это сделать, но сделать не смогли», – подчеркнул Кирилл.

Как ранее писал Главред, глава отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин недавно практически сравнил иерархов РПЦ с Христом. Он напомнил, что в Апокалипсисе царствующий Христос описан таким образом, что там упоминаются драгоценные камни, благородные металлы. Исходя из этого, «нет ничего плохого в том, что Патриарху, епископам, священникам дарят те или иные предметы быта. И даже если это дорогие предметы быта, то я в этом совершенно ничего плохого не вижу», – заявил Чаплин.

По словам священника, в истории и России, и других стран люди всегда несли в храм самое дорогое – какие-то предметы, которые могут украсить алтарь, иконостас, облачение, предметы быта епископа и священника, резиденцию епископа.

«Всегда резиденция епископа – это было лицо Церкви, и предметы, которыми он пользуется, – это лицо Церкви. Это не просто мирской престиж, но и убежденность в том, что епископ - это образ торжествующего, царствующего Христа в Церкви», – подчеркнул Чаплин.

фото: lenta.ru

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