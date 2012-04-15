Зафрахтованное в Украине судно везло оружие Сирии - СМИ

В СМИ появилась информация о задержании в Средиземном море немецкого судна Atlantic Cruiser с оружием на борту, зафрахтованного украинской компанией. Судно якобы направлялось в Сирию.

14 апреля в водах Средиземного моря было замечено немецкое судно «Atlantic Cruiser», которое держало курс на сирийский порт Тартус. На борту судна якобы находилось оружие. Несколько дней назад судно остановилось в Джибути, где получило груз с оружием и амуницией из иранского судна. Товар якобы был предназначен для обеспечения сирийских войск, сражающихся на стороне президента Башара Асада.

По данным СМИ, фрахтователем судна является украинская компания под названием White Whale Shipping, чей офис находится в Одессе.

Украинская фирма отвергла все обвинения и заявила, что судно «Atlantic Cruiser», занимается перевозкой только гражданских грузов.

«На данный момент МИД Украины проверяет информацию о задержании немецкого судна, зафрахтованного украинской компанией, которое якобы направлялось в Сирию», – заявил в этой связи директор Департамента информационной политики МИД Олег Волошин, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Волошина, в ведомства нет уверенности в том, что этот инцидент имел место, однако посольству Украины в Германии и посольствам в ряде стран Ближнего Востока поручено в ближайшее время прояснить ситуацию.

«Пока мы провели проверку и можем сказать, что международная фрахтовая компания White Whale Shipping и украинский представитель компании Varamar являются уважаемыми на рынке международных фрахтовых услуг и не попадали ни в какие скандалы с незаконной перевозкой оружия или других грузов», – подчеркнул дипломат.

Как ранее писал Главред, 14 апреля Совет безопасности ООН единогласно проголосовал за принятие резолюции по Сирии.



Проект, подготовленный Лигой арабских государств при поддержке стран Запада, был доработан по требованию России, пишет ВВС.



Как заявил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, доработанный проект устраивает Москву и теперь российская делегация готова проголосовать за принятие резолюции.



Проект, в частности, предусматривает отправку в Сирию передовой группы наблюдателей.



Из 15 стран-членов совета за резолюцию проголосовали 13, против – две.

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