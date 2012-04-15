Цены на отели в Украине поднимают «бандиты и мошенники» – Платини

15 апреля 2012, 17:29

{1-} Ведущие CМИ Бельгии, Нидерландах и Германии остро раскритиковали ситуацию с ценами на гостиницы в Украине и процитировали президента УЕФА Мишеля Платини, назвавшего причиной роста цен «бандитов и мошенников» в Украине.

Основой для острой критики, под которую попала Украина в связи с ситуацией с ценами на гостиницы, стала статья одно из ведущих немецких изданий Der Spiegel, в которой раскрываются факты разрыва контрактов гостиниц с туроператорами для того, чтобы повысить цены, сообщает  Интерфакс-Украина.

В частности, в статье описывается, как «преступники с дубинками и щитами в последние недели штурмовали несколько гостиниц в Киеве с целью их дальнейшего контроля». «В результате контракты, которые ранее были заключены между этими гостиницами и немецкой туристической фирмой TUI на 14 тыс. номеров, были разорваны. После чего цены на гостиницы были значительно подняты», - говорится в статье.

Платини пришел в ярость от украинских цен

В этой связи издание цитирует Мишеля Платини: «Было вложено много инвестиций, но так как бандиты и мошенники хотят заработать много денег на чемпионате, придется людям (болельщикам. – Ред.) сказать, что они не могут приехать», – сожалеет президент УЕФА.

Der Spiegel также утверждает, что сотрудники агентства TUI заявили, что не намерены обращаться в суд по причине разорванных контрактов. «Шансы на успех очень малы из-за коррумпированности украинских судов», – поясняет причину издание.

Теперь цифры ожидаемого количества болельщиков, которые прибудут в Украину, будут скорректированы. «Это – еще один скандал, во время которого Украина зарекомендовала себя на пути к Чемпионату Европы. Кумовство и коррупция привели к тому, что цены на стадион слишком высоки, а скоростные дороги не готовы в срок», – пишет Der Spiegel.

Статья была растиражирована в Нидерландах и Бельгии, причем в Нидерландах она стала предметом для обсуждения на ведущем национальном телеканале NOS. Кроме того, тема с ценами на гостиницы дважды обсуждалась в выпуске новостей с прямым телефонным включением из Украины.

Аналогичная информация распространена и в бельгийских СМИ – одной из ведущих газет De Morgen и бесплатной газете Metro. И если De Morgen обнародовал эту информацию, практически, в полном объеме, то Metro ограничилось тем, что под фотографией Платини разместило цитату о «бандитах и мошенниках».

Как ранее писал Главред, президент Виктор Янукович поручил в период проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года принять меры для приведения цен на гостиничные услуги до экономически обоснованного уровня.

По информации Всеукраинского союза общественных организаций «Совет по вопросам туризма и курортов» приведены гостиницы, которые на период Евро-2012 завышают цены в 10-12 раз по сравнению с обычными.

фото: dnews.donetsk.ua

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