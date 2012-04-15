Вокалист легендарной группы Bee Gees впал в кому

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62-летний вокалист легендарной британской группы Bee Gees Робин Гибб, который с прошлого года борется с раком печени и кишечника, впал в кому.
Музыкант заболел пневмонией, что и стало причиной резкого ухудшения его состояния, сообщает BBС со ссылкой на официальный сайт певца.
Сейчас Робин Гибб находится в одной из лондонских больниц. «Мы все надеемся и молимся за то, чтобы он поправился», – говорится в сообщении на его сайте.
Гибб попал в больницу в 2011 году из-за проблем с желудком и кишечником. Он сообщил, что у него нашли опухоль в толстой кишке, которая была удалена. В феврале Гибб объявил о «впечатляющем» выздоровлении от рака, однако в марте ему пришлось сделать еще одну операцию.
Робин Гибб родился в Великобритании, однако позднее семья переехала в Австралию.
Напомним, группа Bee Gees начала выступать в 1960-х годах. В ней играли три брата: Робин, Барри и Морис.
Мировая известность пришла к музыкантам в 1970-е, когда группа записала такие хиты как Jive Talkin', Stayin' Alive и Night Fever.
В 2003 году брат-близнец Робина Морис умер, и группа распалась, однако в 2009 году Робин и его старший брат Барри объявили о воссоздании коллектива.
В 1997 году группа вошла в «Зал славы рок-н-ролла» в американском Кливленде.
Всего в мире было продано около 200 млн альбомов Bee Gees, что сделало группу одним из самых коммерчески успешных поп-проектов в истории современной музыки.
фото: ВВС
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