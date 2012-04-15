Зюганов: Христос был первым коммунистом

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов неожиданно выступил в защиту Русской православной церкви от скандалов последнего времени. Главный коммунист России заявил, что эти скандалы выгодны тем, кто хочет видеть государство слабым.

В этой связи глава российской компартии заявил, что, судя по Нагорной проповеди, Христос был первым коммунистом, сообщает РИА Новости.

«Сегодня на то, что собирает и держит страну, идет мощное покушение. На мой взгляд, это не случайно. Это выгодно всем, кто не желает видеть Россию сильной, умной, образованной и духовно и морально подготовленной. Потому что как только духовные корни выдернут, все остальное развалится. Мы должны понимать, что происходит», – заявил он в интервью каналу «Россия 1».

Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ стала неудобной

По его словам, коммунизм не противоречит христианской вере. «Если вы возьмете моральный кодекс строителя коммунизма и нагорную проповедь Иисуса Христа и положите рядом, то вы ахнете: они совпадают полностью по тексту. Если вы откроете послание апостола Павла Фессалоникийцам, то прочитаете главный лозунг коммунизма: «Кто не работает – тот и не ест», – отметил Зюганов.

Он рассказал, что среди членов КПРФ немало верующих христиан. «Я вообще считаю, что человек без веры - что дерево без корней. У меня вера более широкая: я верю в страну, я верю в трудовые мозоли, верю в талант нашего народа, в нашу страну. Для меня вера - очень широкое понятие, но без веры, любви, надежды и мудрости выжить в этой страны невозможно», - добавил лидер КПРФ.

Как ранее писал Главред, в последнее время широко обсуждаются в СМИ скандалы, связанные с именем патриарха Кирилла и РПЦ.

В частности, резонансным стал судебный процесс, на котором с семьи бывшего министра здравоохранения Юрия Шевченко было взыскано около 20 миллионов рублей за ущерб квартире патриарха Кирилла в «Доме на набережной» в центре Москвы.

Кроме того, 31 марта на ее официальном сайте РПЦ появилась отредактированная фотография от 2009 года, на которой с руки предстоятеля РПЦ были «убраны» дорогие часы. При этом отражение часов осталось на полированной поверхности стола.

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