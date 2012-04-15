Одной из целей талибов был вице-президент Афганистана

Одной из главных целей талибов, атаковавших сегодня Кабул, было убийство второго вице-президента Афганистана Мохаммада Карима Халили.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей спецслужб Афганистана.

Правоохранительным органам удалось задержать троих нападавших, в том числе двух смертников. Задержанные признались, что главной целью их группы был дом заместителя афганского президента. Другие подробности пока не приводятся.

По данным МВД страны, силовикам удалось отбить нападения мятежников в провинциях Нангархар и Пактия. В Логаре боевики атаковали штаб-квартиру полиции, правительственный комплекс и базу НАТО.

Обстрел посольств в Кабуле стал началом восстания – талибы

Точной информации о погибших и пострадавших в результате сегодняшней дерзкой вылазки талибов пока не поступало. Известно, что в Кабуле ликвидированы трое смертников. Еще двое подорвали заминированный автомобиль в Джелалабаде, расположенном в 150 км от столицы, пытаясь прорваться на территорию местного аэропорта, где расположена авиабаза НАТО.

Как ранее писал Главред, 15 апреля боевики Талибана совершили серию нападений в Кабуле и нескольких провинциях Афганистана, объявив о начале масштабного «весеннего наступления», к которому, как заявляют представители движения, они готовились «на протяжении месяцев». Атакам подверглись дипломатический квартал столицы, расположенные в нем посольства США, Великобритании и ФРГ, президентский дворец, здания парламента, миссии ООН, а также штаб-квартира Международных сил по содействию безопасности в Афганистане (ИСАФ). Перестрелки в городе продолжаются, периодически слышны взрывы.

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