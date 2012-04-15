Пьяный дебош в Израиле устроил не депутат, а сын крупного чиновника

Задержанный в Израиле за пьяный дебош гражданин Украины оказался не депутатом парламента, а сыном высокопоставленного чиновника.

В Израиле по подозрению в избиении жены и дочери был задержан сын украинского высокопоставленного чиновника, а не депутат Верховной Рады, как сообщалось ранее, сообщает ZN.UA.

Источник издания в израильской полиции на условиях анонимности сообщил, что во время задержания мужчина представился депутатом парламента. На каком основании задержанный пользуется дипломатическим паспортом израильской стороне не ясно.

Как ранее писал Главред, в одной из гостиниц в центре Тель-Авива за пьяный дебош был задержан гражданин Украины.

Полицию в гостиницу вызвали после того, как из номера, где проживал мужчина с семьей, начали доноситься шум и крики, в том числе о помощи. Сотрудники органов правопорядка не знали кого арестовывают. Как рассказали свидетели, совершенно пьяный человек кричал, что он глава важной парламентской комиссии.

О случившемся стало известно в МИД Украины. Представители украинского дипломатического ведомства созвонились со своими израильскими коллегами и попросили оказать содействие в освобождении гражданина Украины, обладающего дипломатической неприкосновенностью. Он был перевезен на территорию посольства Украины.

Израильские власти запретили ему покидать территорию посольства, что можно сравнить с фактическим домашним арестом, широко практикующимся израильской судебной системой. С территории посольства он будет доставлен прямо к трапу самолета и депортирован. По всей вероятности, это произойдет еще сегодня. В случае, если его супруга подаст заявление в полицию, история может затянуться.

Имя задержанного израильские власти пока не обнародуют по просьбе украинской стороны.

Новости по теме:

В Израиле за семейный скандал задержан украинский политик - СМИ

Мажор на "Мерседесе", убивший врача "скорой", требует 1 млн от матери погибшей

В ДТП погиб родственник зама Пшонки, а убийцу на Mercedes защищает нардеп - СМИ

Дело Оксаны Макар: изменит ли николаевское преступление Украину?