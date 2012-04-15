Из Кабула сообщили о первых жертвах талибов

В афганские СМИ начали поступать данные о жертвах и пострадавших в серии террористических атак, произошедших в Кабуле 15 апреля. По сведениям очевидцев и медиков, речь идет о как минимум 5 погибших и 10 раненых

К вечеру 15 апреля ни одно из силовых ведомств не сообщает официальных данных о жертвах и пострадавших в афганской столице, однако многочисленные свидетели и медики кабульских госпиталей говорят, что есть убитые и раненые, сообщает РИА Новости со ссылкой на информагентство Пажвак.

Примерно в 14.00 по местному времени (12.30 по Киеву) группа боевиков на внедорожнике «Тойота-Лэндкрузер», отрываясь от преследовавшей их машины Главного управления национальной безопасности (ГУНБ) в районе Вазир Акбар Хан афганской столицы, открыла огонь по контрразведчикам. Боевики убили трех сотрудников ГУНБ, а также, открыв огонь из автоматического оружия по полицейской машине, расстреляли одного стража порядка и сидевшего в кабине гражданского.

После этого террористы заняли недостроенное здание, расположенное в квартале Вазир Акбар Хан напротив посольств Великобритании и Германии, и открыли огонь по посольствам, отелю «Кабул Стар» и резиденции главы МВД Афганистана Бисмиллы Хана Мохаммади.

Одна из гранат, выпущенных боевиками, попала в посольство Канады. Жертв нет.

По предварительным данным, в результате перестрелки с боевиками получили ранения как минимум пять сотрудников подразделения быстрого реагирования сил безопасности полиции Кабула.

Одновременно террористы напали и на здание парламента Кабула, откуда в городские госпитали, по данным медиков, доставлено как минимум пять человек с огнестрельными и осколочными ранениями. Боевики действовали по сценарию, схожему с атакой диппредставительств в районе Вазир Акбар Хан. Заняв недостроенное шестиэтажное здание рядом с проспектом Дар уль-Аман, на котором располагается посольство России, боевики стали обстреливать парламент из гранатометов и автоматического оружия. По данным медиков, все поступившие в госпитали из района Дар уль-Аман являются гражданскими.

По данным агентства, боевики «Талибан» также проникли в недостроенное здание в восточном пригороде Кабула Пули-Чархи, откуда открыли огонь по учебному центру афганской национальной армии и военной базе НАТО. Данные о жертвах и пострадавших в этом инциденте уточняются. Всего в Кабуле в воскресенье произошло семь террористических нападений.

Как ранее писал Главред, Представитель афганских талибов Забихулла Муджахид заявил, что сегодняшние нападения на посольства в Кабуле – это начало восстания, которое готовилось заранее.

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