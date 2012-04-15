Исламисты расстреляли полицейских в Египте

Боевики-исламисты 15 апреля напали на КПП вблизи портового города Эль-Ариш на Синайском полуострове. В результате инцидента двое полицейских погибли, еще трое получили ранения.

Нападавшие передвигались на автомобилях с установленными на них пулеметами. Несмотря на то, что полицейские открыли ответный огонь, боевикам удалось скрыться, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные власти.

В последнее время на Синайском полуострове активизировали деятельность связанные с Аль-Каидой экстремистские группировки. Боевики неоднократно совершали подрывы местного газопровода, по которому осуществляется экспорт энергоносителя в Израиль и Иорданию, однако избегали открытых столкновений с сотрудниками служб безопасности.

Как ранее писал Главред, в январе неизвестные вооруженные люди захватили в заложники на Синайском полуострове 25 рабочих из Китая.

Рабочие были похищены в тот момент, когда они направлялись на автомобиле на фабрику.

Похитители потребовали от египетских властей выпустить из тюрем нескольких заключенных, после чего они готовы освободить рабочих.

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