Аваков заявил, что в Италии он в командировке

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Экс-губернатор Харьковской области Арсен Аваков намерен принимать участие в парламентских выборах.
Об этом он заявил в телефонном комментарии телеканалу ТВі, сообщает Украинская правда.
«Я буду принимать участие в выборном процессе. Никаких проблем баллотироваться в составе, скажем, партийного списка, у меня на сегодняшний день нет», – сказал он.
«Потому что я на сегодня гражданин Украины без всяких ограничений и изъятий. Я не имею никакого политического убежища, я не имею никаких иных позиций. Я нахожусь за рубежом в командировке», – заявил Аваков.
Как ранее писал Главред, представители «Батьківщини» сообщили, что судебные органы Итальянской республики 12 апреля освободили Авакова из-под стражи. В то же время, Генпрокуратура продолжает настаивать, что Аваков содержится под домашним арестом.
Напомним, итальянская власть рассматривает документы Генпрокуратуры об экстрадиции в Украину Авакова, в отношении которого возбуждено уголовное дело за превышение полномочий.
фото: focusyour.info
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