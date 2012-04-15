Аваков заявил, что в Италии он в командировке

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Экс-губернатор Харьковской области Арсен Аваков намерен принимать участие в парламентских выборах.

Об этом он заявил в телефонном комментарии телеканалу ТВі, сообщает Украинская правда.

«Я буду принимать участие в выборном процессе. Никаких проблем баллотироваться в составе, скажем, партийного списка, у меня на сегодняшний день нет», – сказал он.

«Потому что я на сегодня гражданин Украины без всяких ограничений и изъятий. Я не имею никакого политического убежища, я не имею никаких иных позиций. Я нахожусь за рубежом в командировке», – заявил Аваков.

Как ранее писал Главред, представители «Батьківщини» сообщили, что судебные органы Итальянской республики 12 апреля освободили Авакова из-под стражи. В то же время, Генпрокуратура продолжает настаивать, что Аваков содержится под домашним арестом.

Напомним, итальянская власть рассматривает документы Генпрокуратуры об экстрадиции в Украину Авакова, в отношении которого возбуждено уголовное дело за превышение полномочий.

фото: focusyour.info

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