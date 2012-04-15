Далеко не все ужасы Лукьяновского СИЗО показаны в фильме – правозащитник

Председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека, сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров утверждает, что фильм Усова - «это реальные съемки на Лукьяновке, и далеко не все ужасы показаны».

Ситуация, показанная в фильме Константина Усова «Тюрьма № 1», касается не только Лукьяновского СИЗО, но и других подобных заведений, пишет правозащитник на Gazeta.ua.

«Для меня все обнародованные факты были известны и ранее, кроме анализа грибка на стенах и воды, которую употребляют заключенные», – добавил Захаров.

Обвинения в адрес Лукьяновского СИЗО подтвердились на 10% – тюремщики

По его словам, «система очень недофинансирована, даже выделенных из бюджета средств недостаточно, а они получают половину».

В Лукьяновском СИЗО, утверждает правозащитник, 2950 мест, а заключенных – более 4000. «В некоторых камерах люди спят по очереди. Я видел камеры на 30 человек, где находилось 70», – сказал он.

По мнению Захарова, выход заключается в уменьшении количества людей, которые попадают за решетку. «Новый Уголовно-процессуальный кодекс частично эту проблему решает - население СИЗО должно уменьшиться на 30 процентов», – отметил Захаров.

Как ранее писал Главред, глава Пенитенциарной службы Александр Лисицков заявил, что 90% фактов, изложенных в журналистском расследовании о Лукьяновском СИЗО, не подтверждается.

Новости по теме:

Регионал верит ужасам из фильма о Лукьяновском СИЗО

Депутаты не захотели смотреть фильм об ужасах в Лукьяновском СИЗО

Тюремщики назвали «фотомонтажом» фильм об ужасах в Лукьяновском СИЗО