Украинский сыр вернется в Россию после устранения ошибок

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На российский рынок сможет беспрепятственно вернуться украинский сыр только после того, как производители устранят нарушения, выявленные инспекцией Роспотребнадзора, сообщил руководитель этого ведомства, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

«Теперь все зависит от украинских производителей», - сказал он.

По его словам, в начале этой недели Москву посетит делегация украинского правительства, будет обсуждаться, в том числе, «сырная проблема», пишет Интерфакс Украина.

«Мы не исключаем, что будут приниматься решения, определяющие реальные шаги в направлении нормализации ситуации», - сказал Онищенко о предстоящих переговорах.

Министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко ранее заявил, что во время визита в Москву 17 апреля намерен провести встречи с российской стороной для подведения итогов прошедших инспекций украинских сыродельных предприятий.

«На 16.00 во вторник, 17 апреля у нас будет встреча, о результатах которой будет объявлено на итоговой пресс-конференции. Мы договорились, что не будем пиарить намерения. Будем отчитываться о результатах», - сказал Порошенко.

На прошлой неделе в Украине Роспотребнадзор провел вторую инспекцию предприятий, которые собираются поставлять сыр на рынок РФ.

«Выявлены недостатки - как в технологии, так и в сырье. В частности, нарушения технологии вызревания сыров. Тем не менее, мы удовлетворены настроем, с которым с нами работали в этот раз», - сказал Онищенко.

Вторая инспекция Роспотребнадзора проверяла украинские предприятия с 10 по 12 апреля. В составе комиссии были специалисты-технологи Российского союза предпринимателей молочной отрасли.

фото: ridus.ru

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