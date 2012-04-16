В Норвегии начался суд над террористом Брейвиком

16 апреля 2012, 10:07

В Норвегии 16 апреля начался суд над террористом Андерсом Брейвиком. Его обвиняют в двойном теракте — самом громком за всю историю страны. Жертвами стрелка стали 77 человек. Слушания будут проходить под особым контролем служб безопасности. В Осло перекроют семь улиц, ведущих к зданию суда. Наблюдать за процессом будут сотни журналистов со всего мира.

Как пишут СМИ, у спуска к воде -это дорога на Утойю -каменная плита. На ней цветы, норвежский флажок и записка: «Мы думаем о вас». У камня останавливается почти каждая машина. Пассажиры выходят и как будто до сих пор не верят, что этот остров действительно существует.

«Люди не верят, что это правда. То, что сделал Брейвик, ужасно. Все жители Норвегии до сих пор чувствуют боль. Это же все прямо тут произошло, знаете? Это очень жестоко», — говорит один из проезжающих мимо Рагнар Симонсен.

Брейвика будут судить 12 недель подряд, каждый день с девяти утра. График слушаний расписан заранее: после обвинительного слова заговорит сам 33-летний Брейвик. На заседания его будут доставлять в специально оборудованном автомобиле, в зале суда тоже отгородят пуленепробиваемым стеклом. В тюрьме Брейвик дважды получал письма с угрозами.

Число полицейских, которые будут охранять здание суда в Осло все время, пока будут идти слушания по делу Андерса Брейвика, держат в секрете. Но помимо стражей порядка суд оцеплен еще и телевизионщиками. Количество желающих наблюдать за процессом, а для Норвегии это, безусловно, процесс века, – зашкаливает. Вход в помещение теперь только по спецпропускам.

В целях безопасности от здания убрали трамвайную остановку. Помещение для слушаний пришлось перестроить. Каждый день в суде будут находиться до полутора тысяч человек. Обвинение в терроризме в Норвегии предъявлено впервые. И максимальный срок наказания за содеянное – 21 год лишения свободы — многим уже сейчас кажется слишком мягким. Коллегии судей Брейвик намерен рассказать, что убивал «из самообороны».

«Люди ждут от правосудия, что Брейвик будет признан вменяемым. Всех очень беспокоит тот факт, что любой, совершивший подобное ужасное преступление, может быть признан невменяемым, помещен в психиатрическую больницу, а через несколько лет выйдет на свободу», — сказал психиатр Эллер Колсруд Финной.

Когда сначала объявили, что Брейвик невменяем, он так обиделся что из тюрьмы обратился с открытым посланием. Просил не унижать его так.

Повторная психиатрическая экспертиза признала Брейвика полностью вменяемым. Все время, пока идет суд, Брейвик будет находиться под особой охраной в тюрьме Ила в 20 километрах от Осло.

«В его распоряжении 3 комнаты. В одной он спит, в другой у него кабинет, он там может работать на своем персональном компьютере, ну а в третьей комнате стоят тренажеры, там он может заниматься спортом», - отмечает старший советник тюрьмы Ила (Норвегия) Элен Бьерке.

Андерсу Брейвику разрешено звонить друзьям. Более того, у него есть электронный почтовый ящик, на который в последнее время все чаще пишут его фанаты.

Бывший заключенный этой же тюрьмы, сидевший за торговлю наркотиками, написал Брейвику письмо. После суда он обещал организовать побег, как было написано, с голливудским размахом, на вертолете. Полиция отнеслась ко всему крайне серьезно, автор письма тут же был объявлен в розыск.

О Брейвике уже снимают фильм. Небольшая американская киностудия обещает выпустить историю о кровавой бойне на Утойа меньше, чем через полгода. Скорее всего, это произойдет даже раньше, чем судья вынесет вердикт.

Те, кому удалось выжить, выступят в суде в качестве свидетелей.

Как рассказал главный свидетель стороны обвинения в суде Хуссейн Каземи, с Андерсом Брейвиком на острове Утойа столкнулся дважды. В первый раз -в столовой, получил 3 пули. 6 его друзей погибли. Как добрался до берега, не знает. Помнит, увидел человека с винтовкой в полицейской форме. Тот подошел и спросил: «Ты видел стрелявшего?». Это был Брейвик.

«Кровь была везде. Он посмотрел на меня, я посмотрел на него. Я не знаю, что случилось, я не умею плавать, но я прыгнул в воду», - вспоминает Хуссейн Каземи.

Один из свидетелей, Адриан Пракон, который был ранен на Утойе, но выжил, притворился мертвым. Он уверяет, что подростков на острове Брейвик действительно расстреливал хладнокровно и прицельно. О том, что пришлось пережить, Адриан написал книгу.

«Мой отец посоветовал мне написать эту книгу, чтобы пережить тяжелый стресс и, заодно, описать все, что было. Такое ощущение, что у меня в голове торнадо из чувств, эмоций и вещей, которые я не могу понять. Пока я писал книгу, я, будто, разбирался со всеми этими мыслями, очищая свое сознание», — говорит Адриан Пракон.

Молодой человек говорит, что хотел бы задать убийце несколько вопросов. Ответы, возможно, прозвучат со скамьи подсудимых. Приговор Андерсу Брейвику огласят 22 июня. За месяц до годовщины двойного теракта.

По материалам Первого канала, Вести.ру.

Видео: 1tv.ru,  vesti.ru/

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