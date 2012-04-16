Обама: США не пошли на уступки Ирану по ядерной проблеме

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Президент США Барак Обама заявил, что США не пошли на уступки Ирану на состоявшемся 14 апреля в Стамбуле очередном раунде переговоров «шестерки» международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Тегераном.

«Мы ничего не уступили Ирану», - сказал Обама.

Президент США принимал участие во всеамериканском саммите в Колумбии, пишет Интерфакс-Украина.

Это заявление стало ответом на критику со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который обвинил «шестерку» в том, что она занимает слишком мягкую позицию по отношению к Ирану в вопросах его ядерных исследований.

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«Мое личное впечатление - Ирану предоставили подарок», - приводит заявление премьера представитель кабинета министров Израиля, сделанное на встрече с американским сенатором Джозефом Либерманом по поводу стамбульских переговоров.

Нетаньяху сказал, что «он (Иран – ред.) получил пять недель для того, чтобы безо всяких ограничений обогащать уран».

По словам главы израильского правительства, Иран должен предпринять незамедлительные шаги по прекращению обогащения урана, вывезти весь обогащенный уран и демонтировать ядерный объект в Куме», - сказал он.

Как сообщалось, участники переговоров в Стамбуле договорились продолжить обсуждение в мае в Багдаде.

Израиль последовательно выступает за более жесткий подход к Ирану, поскольку, по словам Нетаньяху, Тегеран «уже слишком близко подошел к созданию ядерного оружия».

Премьер Израиля выступает за нанесение превентивных ударов по иранским ядерным объектам, чтобы не допустить создания Ираном атомной бомбы. США пытаются отговорить Израиль от таких шагов, считая, что этот вопрос можно решить дипломатическим путем.

фото: profi-forex.org

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