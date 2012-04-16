Ходорковский прочел лекцию о либерализме и экономике

16 апреля 2012, 10:58

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Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский в очередной раз обратился к россиянам через СМИ.

Как пишут СМИ, Ходорковский прочел лекцию «Современный социальный либерализм и экономика», которой попытался разъяснить перспективы существования и, более того, необходимости данного политического подхода в России, пишет «Новая газета» .

По словам Ходорковского, либеральный подход - это признание высшей ценностью неотчуждаемых прав и свобод человека, их приоритета над всеми другими ценностями, отстаивание возможности свободного выбора каждым своей судьбы, а значит - и верховенства права, разделения властей, прозрачности и подотчетности власти, в частности, через демократические выборы, поясняет Ходорковский. По его мнению, либерализм - это прямое противопоставление авторитаризму, наличествующему, как можно понять из статьи, в России.

«В радикальном случае «вождь решает за нас» не только то, где и сколько работать, где жить, как думать, но и диктует вопросы частной жизни, Веры. Таким образом, либерализм - антитеза авторитаризму, а вовсе не социал-демократии», - пишет Ходорковский.

 По его мнению, либералы в последнее время становятся все ближе к социал-демократам «в части социальной поддержки, налогов на сверхпотребление и даже более активной роли правительства, в то же время оставаясь на позиции сторонников свободной конкуренции».

Либеральный подход не исключает возможности существования госсобственности, однако при условии обеспечения людям свободы выбора. «Поэтому либералы в качестве ключевого вопроса видят не спор о доле госсобственности, а об обеспечении на деле всем формам собственности равных условий функционирования... путем разделения властей, разделения власти и собственности и создания действующей системы гражданского контроля», - отмечает лектор.

Одним из основных инструментов в борьбе за достижения таких целей как: демонополизация, обеспечение свободы конкуренции и выбора, развитие гражданского общества и местного самоуправления, стимулирование качества экономического роста, предоставление людям больших возможностей для саморазвития и предпринимательской активности - либералы считают налоговую политику.

«Налоговая политика, в представлении либерала, должна быть направлена на решение этих проблем. Именно их решение, а не удобство фискального ведомства при исполнении бюджетного задания, является приоритетом», - пишет Ходорковский.

Сегодняшняя российская налоговая политика выглядит так, будто ее авторы хотели создать для коррумпированного чиновничества больше возможностей оказывать давление на бизнес за счет неоднозначных толкований Налогового кодекса. «Также создается ощущение, что налоговая политика направлена не на поощрение, а на подавление региональной инициативы, не говоря уже о муниципальных образованиях», - отмечает экс-глава ЮКОСа.

Говоря об экономическом устройстве России в целом, Ходорковский отмечает, что единственно возможный путь для страны - это создание высокоинтеллектуальной экономики, или экономики знаний. «Земельная экономика», живущая за счет земельной ренты, устарела; а высокая конкуренция на рынке тиражирования индустриальной продукции со стороны стран с более низким уровнем жизни делает для России это направление развития малоперспективным.

«И либералы, и разумная (грамотная) часть современных консерваторов признают: вне экономики знаний у России нет перспектив», - отмечает лектор и добавляет, что «современная экономика знаний вне либеральной политической парадигмы невозможна».

Невозможна потому, что только либеральный подход, по мнению Ходорковского, способен обеспечить интеллекту должные условия развития и функционирования. В условиях же бюрократии и авторитаризма экономику знаний не построить: «Даже лучшие умы в условиях неэффективной системы беспомощны... Свободное творчество в несвободной стране - случайность, мутация, отторгаемая жизнью».

Фото: novayagazeta.ru

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