В Польше прекращена деятельность преступной группы, похищавшей авто в Украине

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Правоохранительные органы Республики Польша при содействии УБОП ГУ МВД Украины во Львовской области прекратили деятельность международной организованной преступной группы, в состав которой входили граждане Украины и Республики Польша, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Полицейские установили, что злоумышленники занимались незаконным перемещением похищенных и «проблемных» (кредитных) автомобилей престижных марок через государственную границу Украины - с дальнейшей их легализацией на территории Республики Польша по поддельным немецким документам. «В дальнейшем автомобили перепродавались на территории соседнего с Украиной государства. Общая стоимость изъятых правоохранителями автомобилей составила около 500 тысяч долларов США», - говорится в сообщении.

Указывается, что в марте этого года на всей территории Республики Польша была проведена спецоперация по задержанию членов преступной группы и изъятию автомобилей. В операции были задействованы около 200 сотрудников полиции Республики Польша.

Вследствие проведенных мероприятий задержали 14 участников преступной группы - жителей городов Перемышль, Катовице, Краков, Варшава, среди которых - пятеро граждан Украины. Среди задержанных - лидер ОПГ, уроженец Ивано-Франковской области. Во время проведения обысков изъяли 14 автомобилей всемирно известных престижных марок. Общая стоимость изъятого - около полумиллиона долларов США.

Семи членам организованной преступной группы прокуратурой города Перемышль выдвинуто обвинение в участии в организованной преступной группе. Остальным участникам группы выдвинули обвинение в скупке краденого.

Следствие продолжается.

фото: autoconsulting.com.ua

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